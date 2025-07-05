Kuzey Makedonya Bekarlara Vergi Getirmeyi Planlıyor

Kuzey Makedonya’da hükümet, ülkede giderek düşen doğum oranları nedeniyle yeni bir vergi düzenlemesini gündemine aldı. Başbakan Hristijan Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesinin değerlendirildiğini açıkladı.

Başkent Üsküp’te düzenlenen “Demografik Eğilimler, Zorluklar ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıda konuşan Mickoski, ülke nüfusunun hızla azaldığına dikkat çekti. Resmi verilere göre, 2024 yılında 16 bin 61 bebek dünyaya gelirken, 20 bin 201 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, yalnızca bir yılda 4 bin 140 kişilik doğal nüfus kaybına yol açtı.

Başbakan Mickoski, doğum oranlarının 2010 yılında binde 12,5 seviyesindeyken 2024’te binde 8,8’e düştüğünü vurguladı. Son dört yılda toplamda 33 binden fazla kişinin kaybedildiğini belirterek, bazı köylerde artık birinci sınıf öğrencisi bulunmadığını ifade etti.

Hükümetin temel hedefinin, gençleri evlenmeye teşvik etmek ve çocuk sahibi olma oranını artırmak olduğunu söyleyen Mickoski, “Anneliğin yük değil, bir değer olarak görülmesini istiyoruz. Ülkede umudu güçlendirmek ve gençlerin kalmasını sağlamak için her politika bu amaca hizmet edecek.” dedi.