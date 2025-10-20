Louvre Müzesi Soygununun Detayları Belli Oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen profesyonel bir soygunla sarsıldı. Müze açıldıktan kısa süre sonra yaşanan olayda, maskeli dört kişi yedi dakikadan kısa bir sürede sekiz kraliyet mücevherini alarak izlerini kaybettirdi.

Olay, pazar sabahı 09.30 sularında, müzenin ziyaretçilere yeni açıldığı dakikalarda meydana geldi. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarına göre soyguncular Seine Nehri’ne bakan bir balkona araçlarına monte ettikleri mekanik asansörle ulaştı. İki kişi disk kesiciyle camları keserek içeri girerken, diğerleri güvenlik personelini etkisiz hale getirdi.

Alarm sistemlerinin devreye girmesine rağmen, ekip büyük bir soğukkanlılıkla hareket etti. Hırsızlar, iki yüksek güvenlikli vitrinden değerli eşyaları alarak müzeden çıkıp bekleyen motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, operasyonun son derece kısa sürede tamamlandığını belirterek, “Tüm olay yedi dakikadan az sürdü. Eylem planlı ve profesyonel biçimde gerçekleştirildi” dedi. Kültür Bakanı Rachida Dati ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soyguncuların herhangi bir şiddet uygulamadan, son derece sakin bir şekilde hareket ettiklerinin görüldüğünü ifade etti.

Çalınan Eserler

Yetkililer, olayda 19. yüzyıldan kalma, Fransız kraliyet ailesine ait sekiz mücevherin çalındığını açıkladı. Parçalar arasında Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense koleksiyonlarına ait taçlar, safir ve zümrüt taşlarla süslenmiş kolye ve küpeler ile “Relikyer” adıyla bilinen tarihi bir broş yer alıyor.

Polis kaynakları, dokuzuncu parça olan İmparatoriçe Eugénie’nin tacının kaçış sırasında düşürüldüğünü ve hasarlı şekilde bulunduğunu bildirdi.

Paris Cumhuriyet Savcılığı, eserlerin maddi değerinin ötesinde, tarihî ve kültürel önemlerinin “ölçülemez” olduğunu vurguladı. Güvenlik güçleri, güçlü motorlara sahip motosikletlerle kaçan dört kişiyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Fransa genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, Louvre yönetimi müzenin geçici olarak ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.