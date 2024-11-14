Eşi Wanda Nara’nın Rapçi L-Gante ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra Mauro Icardi ile Wanda Nara arsında başlayan sert tartışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz maçta sakatlanan ve uzun bir süre sahalarda yer almayacak olan Mauro Icardi, Arjantin’e gitti. Boşanma davası açtığı ve Wanda Nara’dan boşanacağı öğrenilen yıldız isimle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika gelişmesinde Mauro Icardi’nin Arjantin’de tutuklandığı öne sürüldü. Sosyal medyada ortaya çıkan bu iddia sonrasında gözler resmi açıklamaya çevrilse de resmi bir açıklama gelmedi.

Mauro Icardi Özel Uçakla Arjantin’e Gitti

Son maçın ardından özel uçak ile Arjantin’e gittiği öğrenilen Mauro Icardi’nin burada olay çıkardığı ve bu nedenle de gözaltına alındığı öne sürüldü. İddialarda 2 kızıyla birlikte Wanda’nın kaldığı eve giden Mauro Icardi, burada bağırmaya başladı. “O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!” diyerek bağıran Mauro Icardi için Nara şikayetçi oldu.

Arjantin’de gözaltına alınan Mauro Icardi için Wanda Nara’nın şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilirken çiftin 15 Kasım’da boşanmak için duruşmaya çıkacağı öğrenildi.