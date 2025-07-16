Pop Mart Labubu Oyuncakları 2025’te Satış Rekoru Kırdı

Çin merkezli oyuncak üreticisi Pop Mart, Labubu karakterinin satışları sayesinde 2025 yılının ilk yarısında kârında yüzde 350’den fazla artış beklediğini açıkladı. Şirketin gelirleri ise bu dönemde üç katından fazla yükseldi.

Beijing’de faaliyet gösteren Pop Mart, marka bilinirliğinin dünya genelinde artması ve maliyet yönetimindeki başarı sayesinde kârlılığını önemli ölçüde artırdı. Labubu figürleri, özellikle “kör kutu” sistemiyle satılan koleksiyon ürünleri arasında popülerlik kazanarak yoğun talep yarattı.

2019’da piyasaya sürülen Labubu, keskin dişlere ve elf benzeri bir görünüme sahip küçük yaratık figürleri olarak öne çıkıyor. Pop Mart, dünya çapında 2.000’den fazla satış noktası ve otomat mağaza işleterek koleksiyon pazarında büyümesini sürdürüyor.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketin piyasa değeri 40 milyar doları aştı. Geçtiğimiz yıl şirketin hisse değeri yaklaşık yüzde 600 oranında artış gösterdi. 2024 yılında elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 40’ı Çin dışındaki pazarlardan geldi.

Labubu figürlerinin ABD’deki popülaritesi hızla yükselirken, ünlülerin sosyal medya paylaşımları da satışları destekledi. K-pop grubu Blackpink’ten Lisa ve Kim Kardashian gibi isimlerin figürlerle çekilen fotoğrafları, ürünlerin viral olmasını sağladı. ABD’de satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 5.000 oranında arttı.

Pop Mart ayrıca Coca-Cola ve popüler manga serisi One Piece gibi markalarla iş birlikleri yaparak Labubu’nun bilinirliğini artırdı. Orijinal satış fiyatı yaklaşık 10 dolar olan figürlerin ikinci el piyasasında değeri yüzlerce dolara ulaşabiliyor. Haziran ayında Beijing’de açık artırmada satılan insan boyutundaki bir Labubu figürü 150 bin dolara alıcı buldu.

Artan talep, sahte Labubu ürünlerinin piyasaya sürülmesine de neden oldu. Çin makamları sahtecilikle mücadele kapsamında haziran ayında 46.000’den fazla taklit figür ele geçirdi.

Labubu figürleri, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken, özellikle TikTok ve Instagram platformlarında gençler ve koleksiyoncular arasında hızla yaygınlaştı. Türkiye’de de belirli mağazalar ve online platformlarda satılan oyuncaklar, yüksek talep ve sahte ürünler nedeniyle erişim zorlukları yaşanabiliyor.