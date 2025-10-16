Ryanair Almanya’daki 9 Havalimanından Uçuşlarını Durdurdu

Dünyaca ünlü düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, Almanya’daki dokuz havalimanındaki uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Kararın, ülkede Mayıs 2024’te uygulamaya konulan havacılık vergilerindeki artışla bağlantılı olduğu belirtildi.

Şirket yetkilileri, Hamburg dahil olmak üzere toplam dokuz havalimanı ile 24 uçuş bağlantısının durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca Nisan 2025’te askıya alınan Dortmund, Dresden ve Leipzig seferlerinin kış döneminde de yeniden başlamayacağı doğrulandı.

Ryanair, geçen yıl da Berlin-Brandenburg Havalimanı’na yönelik uçuşlarının yaklaşık yüzde 20’sini benzer vergi artışları nedeniyle iptal etmişti. Bununla birlikte şirket, İspanya’daki bazı bölgesel havalimanlarındaki uçuşlarını da devlet havalimanı işletmecisi Aena’nın uyguladığı ek vergiler nedeniyle azaltmıştı.

Havayolu, toplamda 12 güzergâhta kapasiteyi yüzde 18 oranında düşürecek ve geçen yıl ile kıyaslandığında yaklaşık 800 bin koltuk satışı azalacak.