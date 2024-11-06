ABD seçimleri, Türkiye’deki gibi doğrudan yapılmıyor. Seçilecek kişileri seçmek için oy veren seçmenler, eyaletlerde delegeleri belirliyor. Ardından ise delegeler başkan adayları arasından seçimlerini yaparak seçimlerin tamamlanmasını sağlıyor. Seçimlere dair en çok merak edilen ise salıncak eyalet tanımlamaları oldu. Salıncak eyalet ne demek? İşte merak edilenler.

Salıncak Eyalet Ne Demek?

Swing State olarak tanımlanan salıncak eyalet, ABD seçimlerinde belirli bir eyaletin iki büyük parti arasında sürekli el değiştirmesini tanımlamaktadır. Bu eyaletlerde oylar birbirine çok yakın olduğu için seçimin kaderi bu eyaletlerde verilecek oylarla belirlenmektedir. Her iki partinin de kazanma ihtimali olduğu için seçimlerde salıncak eyaletlere yönelik daha fazla çalışma yapılır. Bu bölgelerden çıkan adaylar genellikle seçimi kazanmaktadır.

ABD’deki Salıncak Eyaletler Hangileri?

Salıncak eyaletler arasında Florida, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletler salıncak eyaletler arasında yer almaktadır. Bu bölgelerde hem demokrat hem de cumhuriyetçi adaylar seçilmiştir. Salıncak eyaletler listesi şöyle;