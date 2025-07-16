Suriye Cumhurbaşkanı Şara: “Topraklarımızı Korumak İçin Buradayım”

İsrail’in Suriye’ye yönelik düzenlediği hava saldırıları sonrasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan ilk resmi açıklama geldi. Şara, saldırıların ardından yaptığı konuşmada ülkesini ve halkını savunmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Başkent Şam’da gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail savaş uçaklarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı hedef aldığı bildirildi. Suriye devlet ajansının geçtiği bilgilere göre, saldırıların hemen sonrasında ülke genelinde alarm durumuna geçildi. Yetkililer, herhangi bir emir olmadan güvenlik birimlerinin hareket etmemesi yönünde uyarıldı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaptığı açıklamada Suriye’den ayrılmayacağını belirterek, “Suriye’nin tüm topraklarının korunması için buradayım. Bu saldırılar sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi amaçlar da taşıyor. Halkımızın iradesi ve bölgedeki dostlarımızın desteği ile gereken karşılığı vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Suriye lideri, saldırıların halk üzerinde korku yaratmayı hedeflediğini ancak ülkesinin yalnız olmadığını sözlerine ekledi. Bölgedeki tansiyonun yeniden yükselmesine neden olan bu gelişmelerin ardından gözler, Suriye yönetiminin atacağı yeni adımlara çevrildi.