Trump, Erdoğan’a Rusya-Ukrayna Savaşının Sonlandırılması İçin İş Birliği Talebinde Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan diplomatik destek istedi. Türkiye’nin daha önceki arabuluculuk girişimlerinde sağladığı başarılar, yeniden gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre Trump geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaşın sonlandırılması adına birlikte adım atma teklifinde bulundu. Görüşmede Trump’ın, Türkiye’nin bu konudaki tecrübesini ve Erdoğan’ın uluslararası düzeydeki etkisini önemsediği aktarıldı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, bölge ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yoğun talep olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Fidan’ın açıklamalarına göre, bazı liderler Erdoğan’ın Trump üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Trump’ın ciddiye aldığı tek Müslüman lider sizsiniz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Daha Önce Tarafları Bir Araya Getirmişti

Türkiye, daha önce Rusya ve Ukrayna’yı İstanbul’da bir araya getirerek barış masasına oturmasını sağlamış; ayrıca Tahıl Koridoru Anlaşması gibi önemli adımların atılmasına öncülük etmişti. Ankara’nın bu deneyimi, sürecin tekrar canlandırılması açısından kritik bir rol üstlenmesine olanak tanıyor.

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye hem Moskova hem Kiev ile temaslarını sürdürüyor. Özellikle 8-11 Mayıs tarihleri arasında Putin tarafından ilan edilen geçici ateşkes sürecinin kalıcı hale getirilmesi için Ankara’nın yeni bir inisiyatif başlatması gündemde. Türkiye’nin, Karadeniz’de büyüyen çatışma riskine karşı barışçıl çözümler üretmeye yönelik girişimlerine devam edeceği bildirildi.

Ankara’nın mesajı ise net: “Bölgede barış, istikrar ve huzur için her türlü desteğe hazırız.” Türkiye, daha önce Azerbaycan-Ermenistan ve Somali-Etiyopya gerilimlerinde de oynadığı arabulucu rolüyle dikkat çekmişti.