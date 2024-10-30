Son dönemlerde yaşadığı sıkıntılar sonrasında Avrupa’da 3fabrikayı kapatmak isteyen Volkswagen, işçi grevi ile karşı karşıya kaldı. İlk görüşmelerden sonuç alınamazken Volkswagen ile işçi sendikaları arasındaki ikinci tur görüşmeleri sert bir şekilde başladı. Uzman değerlendirmelerinde ise Volkswagen’de başlayan krizin Porsche, Mercedes ve BMW’yi etkileyebileceği belirtildi.

Volkswagen Çıkış Yolu Arıyor

Fabrikaları kapatma sonrasında işçilerin durumu hakkında anlaşma sağlayamayan Volkswagen, krizden çıkış yolu arıyor. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olması ise otomobil sektöründe sürecin yakından takip edilmesine yol açıyor. Bugüne kadar böylesine bir hamle yapmayan VW, 3 fabrikayı birden aynı anda kapatma kararı aldı. İşten çıkarma sonrasında ekonomik toparlanma yaşamak isteyen şirket, mevcut ücretlerde de yüzde 10’luk bir kesinti amaçlıyor.

Audi de Kapatacak

Volkswagen sonrasında 2025’te Audi de Brüksel’deki fabrikasını kapatacak. Otomobil sektöründe Çin etkisi derinden yaşanmaya başlanırken işçilerin haklı bir şekilde grevlerini sonlandırması, fabrikalarını kapatmayı planlayan şirketleri zorlayacak bir tabloyu ortaya çıkaracak. VW markası olan Porsche Volkswagen sonrasında ilk kriz yaşayacak şirketler arasında gösteriliyor. Domino etkisinin beklendiği otomotiv sektöründe sonraki markalar ise Mercedes ve BMW olarak değerlendiriliyor