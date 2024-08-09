Covid-19 sonrasında yeni pandemi dönemlerinin yaşanacağı açıklanırken yeni yayılım bu sefer Afrika’dan geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen ve kısa süre içerisinde ülke sınırlarını aşarak yayılmaya başlayan maymun çiçeği enfeksiyonu acil durum ilan edilmesine yol açtı.

Maymun Çiçeği ya da M Çiçeği Virüsü

Maymun çiçeği ya da M çiçeği virüsü olarak adlandırılan yeni virüsün çok hızlı yayılım göstermesi tedirginlik yarattı. Yakın temas ile hızlı bir şekilde bulaşan bu virüs üstelik ölümlere yol açabiliyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkeste görülebilen bu hastalık, son dönemde yüzde 160 oranında artış kaydetti.

BioNTech ile Görüşülecek

Maymun çiçeği virüsüne karşı hükümet Alman ilaç üreticisi BioNTech ile görüşme yapılacağı ifade edildi. Aşının üretilmesi halinde virüs yayılımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Afrika’da inceleme ve çalışmalarına başlayacak.