Yeni Papa Seçimi İçin Konklav Yarın Başlayacak

Katolik dünyası, Vatikan’da başlayacak tarihi bir sürece odaklanmış durumda. Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani liderini belirlemek üzere gerçekleştirilecek Konklav, yarın Sistine Şapeli’nde başlayacak. 80 yaş altı ve oy kullanma yetkisine sahip 133 kardinal, kapalı kapılar ardında yapılacak seçimle 267. papanın kim olacağını belirlemek için bir araya gelecek.

Seçim süreci sabah saatlerinde yapılacak ortak ayinle başlayacak. Kardinaller, yerel saatle 16.30’da Sistine Şapeli’nde ilk oturum için toplanacak. Mekâna girerken dini ilahiler eşliğinde ilerleyecek olan kardinaller, içeride yemin ettikten sonra dış dünya ile tüm bağlarını kesecek.

Konklav oturumlarının yönetimini, daha önce Vatikan Devlet Sekreterliği görevinde bulunmuş olan İtalyan Kardinal Pietro Parolin üstlenecek. Seçim sürecinde her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oylama yapılması planlanıyor. İlk oylama, yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek.

Oylamalarda üçte iki çoğunluk sağlanamadığı takdirde, oy pusulaları yakılarak Sistine Şapeli’nin bacasından siyah duman çıkarılacak. Bu, dünyaya henüz bir papanın seçilmediği mesajını iletecek. Üçte iki çoğunluğun sağlandığı ve bir kardinalin seçimi kabul ettiği durumda ise bacadan yükselecek beyaz dumanla birlikte yeni papanın belirlendiği tüm dünyaya ilan edilecek.

Yeni papa seçildiğinde, kendisi için hazırlanan papalık giysilerini giymek üzere “Ağlama Odası” olarak bilinen özel odaya geçecek. Hazırlıkların ardından, seçilen ruhani lider, Aziz Petrus Bazilikası’nın ünlü locasından halka tanıtılacak. Bu tarihi anı, “Habemus Papam” (Bir papamız var) ilanıyla Fransız Kardinal Dominique Mamberti duyuracak.