HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Eğitim »

13 Okulda “Çorba ve Meyve Günü” Etkinliği

Tekirdağ'da 13 okulda "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında "çorba ve meyve günü" etkinliği düzenlendi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen program kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Ebru Nayim Fen Lisesi’ndeki etkinlikte öğrencilere mercimek çorbası ile elma ikram edildi.

Etkinlik kapsamında ders öncesi fiziksel aktivite de yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AA muhabirine, programın ülke genelinde okul öncesinden ortaöğretim kademesine kadar 1320 okulda yürütüldüğünü söyledi.

İLGİLİ HABER SUBÜ’de “Havacılık ve Uzay Zirvesi” Düzenlendi
Tekirdağ'da 13 okulda "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında "çorba ve meyve günü" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ’da program kapsamında 13 pilot okulun bulunduğunu belirten Ulusan, “Programla okul ve kurumlarda gıda güvenliği, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteyle ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.” dedi.

Programın fiziksel aktivite sorumlusu Ebru Esen de okullarda öğrencilere sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıldığını ifade etti.

Gelişim çağındaki öğrencilerin farkındalıklarını arttırarak yaşantılarında obeziteye maruz kalmamaları ve bu konuda mücadele etmeleri için kendilerine destek verdiklerini dile getiren Esen, “Sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirerek onları geleneksel tatlarla buluşturmayı amaçlıyoruz. Okullarda sabah sporu ile ders öncesi öğrencilerin güne daha zinde başlamalarını sağlıyoruz. Bunun yanında ata sporlarının tanıtımı, geleneksel çocuk oyunları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, olimpik-paralimpik sporların tanıtımı ve uygulanması gibi etkinliklerle öğrenci, öğretmen ve velilerin farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Öğrencilerden Andaç Özgül de programla yemekhane ve kantinlerde sağlıklı yemeklerin tercih edilmesi konusunda bilinçlendiklerini belirtti.

Beril Soykırlı da öğretmenleriyle katıldıkları fiziksel aktivitelerden keyif aldıklarını dile getirdi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Tekirdağ

İlgili Haberler

Trakya Üniversitesi ve Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Üniversite Adayları İçin Deneme Sınavı Yapıldı

JOB Genç Yetenek Programı 2024 Başvuruları Başladı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başladı

Kırklareli’nin “İyilik Elçileri” Çocuklara Okulu Oyunlarla Sevdiriyor

İzmir’de 784 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı

32 Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Trafik Kazası Sonrası Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Edirne’de Konteynerde 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Konya Şeker Yem’in Ürettiği Enerjim+ Verimliliği Daha da Artırdı

Beşiktaş’ta Eğlence Merkezinde Çıkan Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27 Oldu

Beşiktaş’ta Eğlence Merkezinde Çıkan Yangında 15 Kişi Hayatını Kaybetti