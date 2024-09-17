Türkiye’de sınava ve mülakatlara giren binlerce öğretmen adayı, 20 bin öğretmen atama sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Atamalarda yapılan sözlü mülakatlardaki değişiklik nedeniyle yargı sürecine taşınan durum nedeniyle öğretmen atamaları da yapılmıyor. Binlerce kişiyi ve ailesini yakından ilgilendiren bu duruma karşı sürecin bir an önce tamamlanması beklenirken hükümet, yargıdan gelecek kararı bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı yeni açıklama ile durumu bir kez daha dile getirdi. Açıklamasında olası riskleri de paylaşan Bakan Tekin, Danıştay’ın kararı iptal etmesi halinde daha zorlu bir sürecin yaşanacağını söyledi.

Bakan Tekin’den 20 Bin Öğretmen Atama Açıklaması

MEB’in süreci yakından takip ettiğini belirten Bakan Tekin, “Biz Danıştay’da avukatımız, hukuk hizmetleri genel müdürümüz süreci takip ediyor. Bunun dışında sosyal medyadan, bazı siyasal ortamlardaki tartışmalardan hareketle bu işleri yapmayız. Sağlıklı bilgi şu; yürütmeyi durdurma talebini reddetti, bazı kişilerin davalarını reddetti. Bu esasa ilişkin verilmiş bir karar değil. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O karar geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız.” diyerek atamalarla ilgili son durumu aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türk Eğitim-Sen tarafından sürecin yargıya taşınması sonrasında hükümet, muhalefet ve öğretmen adayları karşı karşıya gelirken sürece dair bilinmezlik devam ediyor. Bakan Tekin karar resmen açıklanmadan herhangi bir işlem yapmayacaklarının altını çizerek “Danıştay’ın kararı bize ulaştığında kararımızı açıklarız. Yüzde 50 mülakat üzerinden notları açıkladık, atamalar yaptık. İki ay sonra Danıştay kararını verdi ve iptal etti. Bu telafisi imkansız zararlar doğurmayacak mı? Ben diyorum ki yargıyla ilgili bu süreci bekleyelim, neticesinde atamamızı yapalım. Şu anda Danıştay kararı yok, yürütme durdurma talebi reddedildi. Yönetmelik iptali ile ilgili açılan kararda esasa ait kararı bekliyoruz.” dedi.