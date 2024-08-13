Üniversite tercih sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan bu duyuru sonrasında yaklaşık 1 milyon öğrencinin yerleştirildiği belirtildi. 2024 YKS istatistikleri paylaşılmasıyla ortaya çıkan bu tablo kapsamında Türkiye’deki yurtlara da binlerce öğrencinin yeni başvuru yapacağı görüldü. Ancak KYK tarafından henüz başvuru süreci başlatılmadı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

KYK yurt başvuruları için resmi bir açıklama yapılmadı. Her yıl KYK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyurular ile süreç başlatılıyordu. Ancak bu yıl tercih sonuçları da açıklanmış olmasına rağmen beklenen açıklama gelmedi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 2024 yılı yurt ve burs başvuruları için binlerce öğrenci ve aile bekliyor.

Bir Önceki Yıl KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlamıştı?

2023-2024 eğitim döneminde KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Bu kapsamda Ağustos ayı bitmeden duyurunun yapılması ve başvuruların alınması bekleniyor. Önceki yıllarda kayıt işlemleri zor olsa da artık e-devlet üzerinden başvurular yapıldığı için öğrenciler herhangi bir mağduriyet yaşamadan doğrudan online olarak yurt başvurularını yapabilecek.