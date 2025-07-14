2025 AGS Puanları Kaç Yıl Geçerli Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez gerçekleştirilen Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, iki oturum halinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, puan hesaplama sisteminin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

AGS’de her aday, 6 farklı konuda yanlış cevapların her 4’ü için 1 doğru cevabın geçersiz sayıldığı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Ham puanlar belirlendikten sonra, bu puanlar ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Puanlar, belirlenen ağırlık oranlarıyla çarpılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak.

Sınav puanı, özel bir formül kullanılarak belirleniyor. Formülde; adayın ağırlıklı puanı, bu puanların ortalaması, standart sapması ve en yüksek puan değerleri dikkate alınıyor. Formül şu şekilde işliyor:

Sınav puanı = 70 + 30 × [2(AP – X) – S] ÷ [2(B – X) – S]

Burada;

AP, adayın ağırlıklı puanını,

X, ağırlıklı puanların ortalamasını,

S, ağırlıklı puanların standart sapmasını,

B ise ağırlıklı puanların en yüksek değerini ifade ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre 2025 AGS puanları, açıklama tarihinden itibaren yalnızca bir yıl boyunca geçerli olacak. Geçerlilik süresi, bir sonraki sınav sonuçlarının ilan edilmesine kadar devam edecek.