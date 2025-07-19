2025 DGS Ne Zaman? Sınav Saati ve Süresi Belli Oldu

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için beklenen gün geldi. Önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, yarın sabah saatlerinde sınav salonlarında yerlerini alacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre DGS oturumu 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara, sınavda soruları yanıtlamaları için toplam 135 dakika süre tanınacak.

Sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşan çoktan seçmeli sorular ile gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edebilecek. Sınavın ardından, 2025 DGS sonuçlarının 14 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.