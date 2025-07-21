2025 DGS Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Temmuz Pazar günü tüm iller ve Lefkoşa’da eş zamanlı gerçekleştirilen DGS’ye bu yıl 252 bin 685 kişi başvurdu.

Sınavın tamamlanmasının ardından gözler tercih kılavuzu ve takvimine çevrildi. ÖSYM, henüz 2025 DGS tercih kılavuzunu erişime açmadı. Ancak geçtiğimiz yılın takvimine bakıldığında, sınav sonuçları 10 Eylül’de ilan edilmiş, tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl içinse sınav değerlendirme sürecinin daha kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Mevcut planlamaya göre 2025 DGS sonuçlarının 14 Ağustos’ta açıklanacağı, tercih işlemlerinin ise 21 Ağustos itibarıyla başlayabileceği öngörülüyor.

Sınav sonrası yayınlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar 30 Temmuz 2025 tarihine kadar soru kitapçığını inceleyebilecek.

DGS tercih sürecine ilişkin resmi duyurular ÖSYM’nin takvimiyle netleşecek.