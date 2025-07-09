2025 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Takvimi ve Tercih Süreci

2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 15 Haziran’da tamamlanan sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) duyurusuna çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı günü merakla takip ederken tercih süreci hakkında da ayrıntılar belli oldu.

MEB tarafından açıklanan takvime göre LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının hangi saatte ilan edileceğine dair resmi bir saat paylaşılmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında sonuçların genellikle sabah 10.00 civarında erişime sunulduğu görülüyor.

Öğrenciler LGS puanlarını ve başarı durumlarını meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlarla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı gün yayımlanacak.

Tercih işlemleri 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçlarının yanı sıra boş kontenjan bilgileri ise 4 Ağustos’ta duyurulacak. Yerleştirmeye esas nakil başvuru ve sonuç tarihleri de 4-14 Ağustos tarih aralığında planlanıyor.