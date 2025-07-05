2025 LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde tamamlandı. Sınavın ardından öğrenciler ve veliler, tercih sürecine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde resmi internet sitesinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler 14 Temmuz – 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Tercih dönemi boyunca öğrenciler en fazla 5 okul seçebilecek ve bu tercihlerden en az 3’ünün kayıt alanlarından olması zorunlu olacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kontenjan bilgileri ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.