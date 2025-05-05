2025 Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları Başladı: Son Gün 9 Mayıs

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini başlattı. Başvurular, 5 Mayıs 2025 itibarıyla alınmaya başladı ve öğretmenler 9 Mayıs 2025 tarihine kadar MEBBİS sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinde öğretmenlerin, MEBBİS üzerinden yer alan elektronik başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmaları gerekiyor. Başvurunun tamamlanabilmesi için sistem üzerinden alınan imzalı form çıktısının, başvuru sahibinin bağlı bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi şart koşuluyor. İlçe müdürlüklerinde ilgili şube müdürlerinin onay süreci sonrasında belgeler, il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine ulaştırılacak.

Başvuruların ardından öğretmenler, başvurularının sistem üzerinden onaylanıp onaylanmadığını yine MEBBİS üzerinden takip edebilecekler.

Atama Sonuçları ve İlişik Kesme Tarihleri

İl içi yer değiştirme atama sonuçları, 13 Mayıs 2025 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlatılacak.

İller Arası Yer Değiştirme Başvuru Takvimi

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ise 21 Mayıs – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda atama sonuçları 30 Mayıs 2025’te ilan edilecek. İller arası ataması yapılan öğretmenler için de ilişik kesme süreci 27 Haziran’da başlayacak.

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde iletebilmeleri için başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve resmi tarihlere uygun hareket etmeleri önem taşıyor.