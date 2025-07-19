2025 PMYO Başvuruları TYT Puanıyla mı Yapılacak?

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru sürecine ilişkin detaylar polis adaylarının gündeminde yer aldı. Adaylar, PMYO’ya girişlerde hangi puan türünün esas alındığını ve bu yılki taban puan beklentilerini merak ediyor.

Geçtiğimiz yılki başvuru kılavuzuna göre PMYO için Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan en az 250 ham puan alma şartı aranmıştı. 2025 yılı için henüz resmi taban puan açıklanmazken, başvuru duyurusunun yayımlanmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, 2024 – 2025 döneminde Polis Meslek Yüksekokullarına toplamda 2.500 asıl aday yerleştirilmişti. Kontenjanın 2.000’i erkek, 500’ü ise kadın adaylar için ayrılmıştı. 2025 yılı kontenjan sayısı ve diğer başvuru koşullarının Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilmesi öngörülüyor.

PMYO başvuruları ve güncel taban puan bilgileri, başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından Polis Akademisi resmi internet sitesinden duyurulacak.