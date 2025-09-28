2025 TUS 2. Dönem Tercihleri İçin Takvim Ne Zaman Açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 2025 yılı ikinci dönem sonuçları 12 Eylül’de ÖSYM tarafından ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce aday gözünü tercih sürecine çevirdi. Tercihlerin başlayacağı tarih, kontenjanlar ve tercih kılavuzu adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

ÖSYM, 2025 TUS 2. dönem tercihleriyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak önceki dönem takvimine bakıldığında sürecin Ekim ayının üçüncü haftasında başlaması öngörülüyor. Nisan ayında açıklanan 1. dönem sonuçlarının ardından tercihler yaklaşık bir ay sonra alınmıştı. Bu nedenle ikinci dönem için de benzer bir takvim bekleniyor.

Tercih Kılavuzu ve Kontenjanlar

TUS 2. dönem tercih kılavuzu ile kontenjan listesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin resmi duyurusuyla birlikte tercih ekranının açılması, kılavuzun da eş zamanlı olarak erişime sunulması planlanıyor. Kılavuzda adayların tercih edebileceği tüm branşlar ve boş kontenjanlar yer alacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine yönelik beklenti artarken, adaylar ÖSYM’nin duyurularını takip ediyor.