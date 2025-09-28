Pazar, Eylül 28, 2025

Son Dakika

2025 TUS 2. Dönem Tercihleri İçin Takvim Ne Zaman Açıklanacak? 7 dakika ago
Bartuğ Elmaz, Antalyaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı 37 dakika ago
İslam Memiş “Toprak Altındır” Diyerek Yatırımcılara Arsa Çağrısı Yaptı 1 saat ago
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Gençlere 4,9 Milyon Lira Proje Desteği 2 saat ago
TFF ve Proteinocean Arasında 1,5 Yıllık Resmî Sponsorluk Anlaşması İmzalandı 2 saat ago
Beşiktaş’ın Genç Yıldızı Demir Ege Tıknaz’dan Kötü Haber 3 saat ago
Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy’dan Uyarı: “Daha Büyük Bir Depremin Habercisi Olabilir” 4 saat ago
Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Hangi Statta, Saat Kaçta Oynanacak? 4 saat ago
Sinema Bileti 80 TL Kampanyası Neden 81 İlde Geçerli Değil? 5 saat ago
İspanyol Basını Arda Güler’i Manşetlere Taşıdı: “Hem Parladı Hem Krize Yol Açtı” 6 saat ago

2025 TUS 2. Dönem Tercihleri İçin Takvim Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci dönem sonuçları açıklandı. Adayların merakla beklediği tercih süreci için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Tercihlerin başlayacağı tarih ve kılavuzun yayımlanma zamanı hakkında detaylar haberimizde.
Özge Tekeli
7 dakika önce
0 0
2025 TUS 2. Dönem Tercihleri İçin Takvim Ne Zaman Açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 2025 yılı ikinci dönem sonuçları 12 Eylül’de ÖSYM tarafından ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce aday gözünü tercih sürecine çevirdi. Tercihlerin başlayacağı tarih, kontenjanlar ve tercih kılavuzu adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

ÖSYM, 2025 TUS 2. dönem tercihleriyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak önceki dönem takvimine bakıldığında sürecin Ekim ayının üçüncü haftasında başlaması öngörülüyor. Nisan ayında açıklanan 1. dönem sonuçlarının ardından tercihler yaklaşık bir ay sonra alınmıştı. Bu nedenle ikinci dönem için de benzer bir takvim bekleniyor.

Tercih Kılavuzu ve Kontenjanlar

TUS 2. dönem tercih kılavuzu ile kontenjan listesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin resmi duyurusuyla birlikte tercih ekranının açılması, kılavuzun da eş zamanlı olarak erişime sunulması planlanıyor. Kılavuzda adayların tercih edebileceği tüm branşlar ve boş kontenjanlar yer alacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine yönelik beklenti artarken, adaylar ÖSYM’nin duyurularını takip ediyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX