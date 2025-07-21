2025 YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için beklenen tarih duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının yakından takip ettiği YKS tercih işlemlerinin başlayacağı günü açıkladı.

ÖSYM’den yapılan bilgilendirmeye göre, 2025-YKS tercih işlemleri 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek. Tercihlerin, 29 Temmuz Salı gününü 30 Temmuz Çarşamba’ya bağlayan gece yarısından itibaren erişime açılması planlanıyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirecek. Tercih dönemi boyunca, yayınlanacak olan tercih kılavuzu üzerinden üniversite kontenjanları, taban puanlar ve bölüm bilgileri detaylı şekilde incelenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, tercih sürecine dair öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak, “Adaylarımız ilgi alanları ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalı, seçecekleri programları dikkatle araştırmalı ve tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidir” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, tercihlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan, 2025-YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun, tercih sürecinin başlamasından önce ÖSYM tarafından adayların erişimine sunulması bekleniyor.