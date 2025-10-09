Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sınav Takvimi Belli Oldu

Perşembe, Ekim 9, 2025

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin erişim detaylarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Sınavların Aralık ayında üç oturum halinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Açıklanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavlarının ilk oturumu 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturumu aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturumu ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Öğrenciler sınavlara, fotoğraflı sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile katılacak. Sınav giriş belgeleri, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar belgelerine, öğrenci numaraları veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
adresinden indirebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
üzerinden sisteme giriş yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan rehber doğrultusunda, AÖL 1. dönem kayıt yenileme ve yeni başvuru işlemleri de belirtilen tarihler arasında tamamlanacak.

Sınava girecek öğrencilerin, sınav günü mağduriyet yaşamamaları için belgelerini zamanında temin etmeleri ve gerekli hazırlıklarını yapmaları gerekiyor.

