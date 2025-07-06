AGS Kaç Oturumda Yapılacak? 2025 AGS Konu ve Soru Dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının mesleğe kabul sürecinde bu yıl yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 2025 itibarıyla öğretmen adayları, Akademi hazırlık eğitimine alınmadan önce ilk kez “Akademi Giriş Sınavı”na (AGS) girecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan sınav, 13 Temmuz 2025’te yapılacak.

AGS Nedir?

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanma sürecinde uygulanan sınava; Akademi Giriş Sınavı (AGS) denir. Bu sınav; adayların genel yetenekleri, eğitim bilimleri bilgisi ve alan bilgisi doğrultusunda değerlendirilmesini sağlar. 2025 yılından itibaren öğretmenlik mesleğine atanmada AGS puanı önemli bir ölçüt olarak kullanılacak.

AGS, 13 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olup sınava katılacak adaylar, sınav yeri ve saat bilgilerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilir. Sınava giriş belgeleri de aynı platform üzerinden temin ediliyor.

Sınav Oturumları Nasıl?

AGS, iki ayrı oturumdan oluşur:

Akademi Giriş Sınavı (AGS) : 80 soruluk genel yetenek ve eğitim bilimleri testi.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Adayların kendi alanlarına özgü 50 soruluk sınav.

Her iki oturum da öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini farklı açılardan ölçer.

Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

AGS’de adaylara yöneltilen sorular şu alanlarda dağılım gösterir:

Türkçe (Sözel Yetenek) : 15 soru

Okuduğunu anlama, dil bilgisi ve sözel akıl yürütme becerileri değerlendirilir.

Matematik (Sayısal Yetenek) : 15 soru

Temel matematik işlemleri, mantık ve sayısal problem çözme yetenekleri ölçülür.

Tarih : 10 soru

Genel tarih bilgisi ve Türkiye tarihine dair temel konular yer alır.

Coğrafya: 8 soru

Türkiye ve dünya coğrafyası ile ilgili temel bilgiler test edilir.

Eğitimin Temel Kavramları ve Milli Eğitim Sistemi : 24 soru

Eğitim bilimleri, milli eğitim politikaları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin temel kavramlar ağırlıklı olarak yer alır.

Mevzuat: 8 soru

Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi yasal düzenlemelerle ilgili sorular bulunur.

Puanlama ve Hesaplama Yöntemi

Öğretmenlik alanına göre puan hesaplama farklılık gösterir:

Fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik, sınıf öğretmenliği gibi alanlarda adayların AGS puanının yüzde 50’si ile ÖABT puanının yüzde 50’si birleştirilerek nihai puan belirlenir.

Yabancı dil öğretmenliği adayları için AGS puanı ile Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) puanı eşit ağırlıkla değerlendirilir.

ÖABT veya YDS uygulanmayan bazı öğretmenlik alanlarında ise sadece AGS puanı esas alınır.

Kimler AGS’ye Girecek?

10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında, öğretmen adaylarının en az lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olması gerekiyor. Ayrıca Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, öğretmen olarak atanabilmek için AGS’ye girme hakkı kazanıyor.