Anadolu Üniversitesi 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi için kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Kayıt yenileme dönemi 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve öğrenciler bu tarihten itibaren işlemlerini tamamlayabiliyor. Öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde 10 ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimleri tamamlandıktan sonra belirlenen ücretlerin ödenmesiyle gerçekleşiyor. Öğrenciler, dönem öğretim materyal ücreti, dönem öğrenim ücreti ve öğrenci katkı payını 17 Ekim 2025 saat 22.30’a kadar ödeyebilecek. Ödemeler kredi kartı, banka kartı, Ziraat Bankası ATM’leri, mobil veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Posta havalesi, EFT veya şube ödemeleri kabul edilmiyor.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet veya öğrenci şifresi ile gerçekleştirebiliyor. Ders ekleme ve çıkarma işlemleri “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bölümünden yapılacak ve ders seçimi tamamlandığında onaylanması gerekiyor. İlk kez kayıt yaptıranlar bahar dönemi derslerini, dikey geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler ise 6. yarıyıl derslerini kendileri seçecek.

Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin, ödeme yaptıkları tutarın ilgili dönem kayıt yenileme bedeline ait olup olmadığını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Eski borçların ödenmesi, yeni dönem ders seçimi ücretini kapsamadığı takdirde kayıt yenilenmeyecek.

Bu yılki kayıt yenileme süreci, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde ve Öğrenci Bilgi Sistemi’nde detaylı olarak duyuruldu.

Öğrenciler belirtilen tarihlere dikkat ederek işlemlerini zamanında tamamlamalı.