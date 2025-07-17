Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 Kayıt ve Yenileme Tarihleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) 2025 yılı kayıt takvimi açıklandı. Yeni dönemde açıköğretim programlarına başvuru yapacak adaylar ile kayıt yenileyecek öğrenciler için süreç önümüzdeki günlerde başlayacak.

Açıklanan takvime göre ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 21 Temmuz’dan itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci 17 Ekim’e kadar devam edecek.

Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri ise 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim Cuma günü sona erecek.