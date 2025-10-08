Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci 6 Ekim Pazartesi itibarıyla başladı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini ders seçimi ve kayıt ücretlerinin ödenmesi ile tamamlayacak. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmuyor, bu nedenle öğrencilerin önce derslerini seçmeleri gerekiyor.

Kayıt Yenileme Tarihleri

Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre AÖF kayıt yenileme ve ekle-sil işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 öğretim yılı için belirlenen kayıt yenileme ücretleri, öğrencilerin seçtiği derslere göre oluşacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Kullanılabilecek ödeme yöntemleri ise kredi kartı veya banka kartı, internet bankacılığı, ATM (kartlı veya kartsız) ve mobil bankacılık olarak açıklandı. Banka şubeleri üzerinden veya EFT, posta havalesi gibi yollarla yapılan ödemeler geçerli sayılmıyor.

Ödemelerin son günü saat 22.30 olarak belirlenirken, yanlış veya geç yapılan ödemelerden doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacak. Ödeme dekontları öğrenim süresince saklanmalı, üniversite tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmesi gerekiyor.

Borcu Olan Öğrencilerin İşlemleri

Önceki dönemlerden borcu bulunan öğrenciler, 2025-2026 Güz ve Bahar dönemlerinde kayıt yeniletebilmek için önceki borçlarına gecikme faizi uygulanmış şekilde ödemek zorunda. Sadece eski borcu ödeyen ancak yeni dönem kayıt ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanmıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamındaki öğrenciler ve engelli öğrencilerden borcu olanlar da kalan borçlarını ödemek zorunda kalıyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuz ve ödeme bilgileri, öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde dikkat etmeleri gereken tüm detayları içeriyor.