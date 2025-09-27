AÖL Kayıt Yenileme İçin Son Tarih ve Sınav Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detayları duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hem yeni kayıt hem de kayıt yenileme işlemleri için son başvuru tarihi 3 Ekim 2025 olarak belirlendi.

AÖL öğrencilerinin kayıt yenileme sürecini tamamlayabilmeleri için 400 TL ödemeleri gerekiyor. Ödeme sonrasında öğrenciler ders seçimlerini de aynı tarihe kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Sınav Takvimi

Birinci dönem sınavları iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek. Basılı evrakla yapılacak merkezi sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde okullarda uygulanacak. Ayrıca e-sınav yöntemiyle sınava girmek isteyen adaylar için 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen merkezlerde sınav yapılacak.

Belirlenen tarihler içinde kayıt yenileme ve ders seçimini tamamlamayan adaylar, 2025-2026 eğitim yılı birinci dönem sınavlarına katılamayacak.