Cumartesi, Eylül 27, 2025

Son Dakika

Graham Potter Görevden Alındı, Nuno Espirito Santo Göreve Geliyor 17 dakika ago
AÖL Kayıt Yenileme İçin Son Tarih ve Sınav Takvimi 40 dakika ago
Brüt Maaşla Çalışanlara Müjde: Yasal Yollarla Gelir Vergisi Yükü Azaltılabiliyor 1 saat ago
Halef ve Veliaht Dizileri Reyting Yarışında Zirveyi Paylaştı 2 saat ago
Eylül Ayı Doğum Yardımı Annelerin Hesaplarına Yatırıldı 3 saat ago
iPhone 17 Pro, MLB Maçında Canlı Yayın Kamerası Olarak Test Edilecek 3 saat ago
Çiftçilere 48 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı 4 saat ago
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye Geri Dönüyor 4 saat ago
Muğla Açıklarında JİHA Destekli Operasyon: 210 Kg Skunk Ele Geçirildi 5 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Belli Oldu 5 saat ago

AÖL Kayıt Yenileme İçin Son Tarih ve Sınav Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 birinci dönem kayıt yenileme sürecinin 3 Ekim’de sona ereceğini ve sınav takvimini açıkladı.
Özge Tekeli
40 dakika önce
0 0
AÖL Kayıt Yenileme İçin Son Tarih ve Sınav Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detayları duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hem yeni kayıt hem de kayıt yenileme işlemleri için son başvuru tarihi 3 Ekim 2025 olarak belirlendi.

AÖL öğrencilerinin kayıt yenileme sürecini tamamlayabilmeleri için 400 TL ödemeleri gerekiyor. Ödeme sonrasında öğrenciler ders seçimlerini de aynı tarihe kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Sınav Takvimi

Birinci dönem sınavları iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek. Basılı evrakla yapılacak merkezi sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde okullarda uygulanacak. Ayrıca e-sınav yöntemiyle sınava girmek isteyen adaylar için 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen merkezlerde sınav yapılacak.

Belirlenen tarihler içinde kayıt yenileme ve ders seçimini tamamlamayan adaylar, 2025-2026 eğitim yılı birinci dönem sınavlarına katılamayacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX