Salı, Eylül 30, 2025

Son Dakika

Devlet, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Çeşitli Destekler Sağlıyor 23 dakika ago
ATA AÖF Güz Dönemi Kayıtları Başladı: Ders Seçimi ve Sınav Takvimi Açıklandı 1 saat ago
Afganistan’da Ülke Genelinde İnternet Erişimi Durduruldu 2 saat ago
Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi’nde Kairat Almaty – Real Madrid Maçını Yönetecek 2 saat ago
Altın ve Gümüş Piyasasında Kritik Hafta Başlıyor 18 saat ago
Robbie Williams Konseri Öncesi Rüşvet Skandalı 18 saat ago
10 Bin Öğretmen Ataması Başvuruları İçin Tarih Bekleniyor 18 saat ago
Osimhen Liverpool Maçında Oynayacak mı? 19 saat ago
Galatasaray Beşiktaş Derbisi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? 19 saat ago
Sitare Akbaş “Çarpıntı” Dizisine Katılıyor 19 saat ago

ATA AÖF Güz Dönemi Kayıtları Başladı: Ders Seçimi ve Sınav Takvimi Açıklandı

ATA AÖF öğrencileri için Güz Dönemi ders kayıtları başladı. Öğrenciler 3 Ekim’e kadar ders tercihlerini tamamlayabilir.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
ATA AÖF Güz Dönemi Kayıtları Başladı: Ders Seçimi ve Sınav Takvimi Açıklandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 akademik yılı Güz Yarıyılı ders kayıtlarının başladığını duyurdu. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için belirlenen tarihler içinde kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

ATA AÖF öğrencileri, Güz Dönemi ders kayıtlarını 3 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın materyal ücretini yatırdıktan sonra ders tercihlerini tamamlayarak kayıt yenileme sürecini tamamlayabilecek. Birinci sınıf öğrencileri için materyal ödemesi yapıldıktan sonra ders kayıt işlemleri fakülte tarafından yürütülüyor.

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları dersler fakülte tarafından sisteme tanımlanacak. Diğer dersler ise öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecek. Ders tercihleri için öğrenciler OBS’ye giriş yaptıktan sonra “Öğrenim” menüsünden “Ders Alma” adımlarını takip edebilecek.

Materyal ödemeleri Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubeleri veya ATM’leri, internet bankacılığı ve OBS üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor.

Öğrenciler için belirlenen sınav tarihleri de açıklandı. Vize sınavları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavları ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Sınav oturumlarının saat ve oturum dağılımları fakülte tarafından duyurulacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX