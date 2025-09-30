ATA AÖF Güz Dönemi Kayıtları Başladı: Ders Seçimi ve Sınav Takvimi Açıklandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 akademik yılı Güz Yarıyılı ders kayıtlarının başladığını duyurdu. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için belirlenen tarihler içinde kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

ATA AÖF öğrencileri, Güz Dönemi ders kayıtlarını 3 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın materyal ücretini yatırdıktan sonra ders tercihlerini tamamlayarak kayıt yenileme sürecini tamamlayabilecek. Birinci sınıf öğrencileri için materyal ödemesi yapıldıktan sonra ders kayıt işlemleri fakülte tarafından yürütülüyor.

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları dersler fakülte tarafından sisteme tanımlanacak. Diğer dersler ise öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecek. Ders tercihleri için öğrenciler OBS’ye giriş yaptıktan sonra “Öğrenim” menüsünden “Ders Alma” adımlarını takip edebilecek.

Materyal ödemeleri Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubeleri veya ATM’leri, internet bankacılığı ve OBS üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor.

Öğrenciler için belirlenen sınav tarihleri de açıklandı. Vize sınavları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavları ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Sınav oturumlarının saat ve oturum dağılımları fakülte tarafından duyurulacak.