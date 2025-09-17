Çarşamba, Eylül 17, 2025

AUZEF 2025 Güz Dönemi Ders Seçimleri ve Kayıt Takvimi Açıklandı

AUZEF öğrencileri için 2025 güz dönemi ders seçimi ve ekle-sil tarihleri belli oldu. İşte, kayıt yenileme süreci ve önemli tarihler...
Özge Tekeli
9 saat önce
0 0
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi takvimini yayımladı. Takvim kapsamında öğrencilerin ders seçimi, ekle-sil ve kayıt yenileme süreçleri net tarihlerle belirlendi.

AUZEF öğrencileri, 22–29 Eylül 2025 tarihleri arasında ders seçimlerini tamamlayabilecek. Ödemelerini gerçekleştiren öğrenciler için ders kayıtları, 2016 ve öncesi girişlilerde 3 iş günü, 2017 ve sonrası girişlilerde ise aynı gün içinde fakülte tarafından yapılacak.

Ders ekle-sil işlemleri ise 30 Eylül–5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin kayıt yenileme süreci 1 Eylül 2025 tarihinde başlamış olup, bu işlemler 21 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlanacak. Kayıt yenileme sırasında ödemelerin de tamamlanması gerekiyor.

Takvim, AUZEF tarafından resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

