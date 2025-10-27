Cumhuriyet Bayramı Tatilinde Üniversitelerde Ders İşlenecek Mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, üniversitelerde 28 ve 29 Ekim tarihlerindeki ders durumları merak konusu oldu. Resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim Salı günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak kutlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre 28 Ekim 2025 Salı günü kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi üniversitelerde de yarım gün tatil uygulanacak. Üniversitelerde sabah yapılan dersler planlandığı şekilde gerçekleştirilecek, saat 13.00’ten sonra ise eğitim faaliyetleri sona erecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise resmi tatil kapsamında olduğu için üniversitelerde ders yapılmayacak. Öğrenciler ve akademik personel, 29 Ekim Çarşamba günü tatil yapacak. 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecek.