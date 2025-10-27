Çarşamba, Ekim 29, 2025

Son Dakika

Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti 58 dakika ago
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 2 saat ago
Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı 2 saat ago
Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı 3 saat ago
Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi 4 saat ago
Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak 19 saat ago
Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor 19 saat ago
Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor 20 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu 20 saat ago
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek! 20 saat ago

Cumhuriyet Bayramı Tatilinde Üniversitelerde Ders İşlenecek Mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde üniversitelerde eğitim takvimi netleşti; 28 Ekim’de yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün tatil uygulanacak.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
Cumhuriyet Bayramı Tatilinde Üniversitelerde Ders İşlenecek Mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, üniversitelerde 28 ve 29 Ekim tarihlerindeki ders durumları merak konusu oldu. Resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim Salı günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak kutlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre 28 Ekim 2025 Salı günü kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi üniversitelerde de yarım gün tatil uygulanacak. Üniversitelerde sabah yapılan dersler planlandığı şekilde gerçekleştirilecek, saat 13.00’ten sonra ise eğitim faaliyetleri sona erecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise resmi tatil kapsamında olduğu için üniversitelerde ders yapılmayacak. Öğrenciler ve akademik personel, 29 Ekim Çarşamba günü tatil yapacak. 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX