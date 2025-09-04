DGS 2025 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci sona erdi. ÖSYM, adayların tercih sonuçlarını yakında erişime açacağını duyurdu. Tercih yapan öğrenciler, sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenlenen DGS, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Adayların tercihlerini 28 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında ilettiği süreç tamamlandı.

ÖSYM yetkilileri, tercihlerin bitiminin ardından sonuçların incelenerek 12 Eylül 2025’e kadar açıklanacağını belirtti. Böylece adaylar, lisans eğitimine geçiş hakkındaki kesin bilgilerini bu tarihten itibaren öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercihlerini ve yerleştirme durumlarını detaylı olarak görebilecek.