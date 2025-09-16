DGS Ek Tercih Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt süreci 11 Eylül’de başladı. Kayıt işlemleri 17 Eylül’de tamamlanacak.

Kayıtların bitmesiyle birlikte üniversitelerde boş kalan kontenjanlar netleşecek. Bu kontenjanların belirlenmesinin ardından ek tercih sürecine geçilmesi bekleniyor. ÖSYM, henüz resmi ek tercih takvimini duyurmadı. Ancak sürecin Eylül ayının son haftasında başlaması öngörülüyor.

ÖSYM verilerine göre bu yıl 103 bin 76 aday tercih işlemi yaptı. Toplam 75 bin 723 kontenjandan 56 bin 634’ü dolarken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Ek tercihlere ilişkin kesin bilgiler, kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM tarafından ilan edilecek.