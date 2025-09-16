Çarşamba, Eylül 17, 2025

Son Dakika

2026’da Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Bin Lira Destek 5 saat ago
Cedi Osman, Bir Süre Forma Giyemeyecek 6 saat ago
İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu 6 saat ago
OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı 7 saat ago
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası İkinciliğini İstanbul’da Kutladı 7 saat ago
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen’e Yer Vermedi 8 saat ago
Gül Onat, Pankreas Kanseri Tedavisindeki Zorlu Süreci Anlattı 9 saat ago
AUZEF 2025 Güz Dönemi Ders Seçimleri ve Kayıt Takvimi Açıklandı 9 saat ago
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı 10 saat ago
Prim Günleri Eksik Olan Vatandaşların Dul ve Yetim Aylığı Riske Giriyor 10 saat ago

DGS Ek Tercih Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM tarafından açıklanan DGS sonuçlarının ardından gözler, 17 Eylül’de tamamlanacak kayıt işlemlerinden sonra başlayacak ek tercih sürecine çevrildi.
Özge Tekeli
1 gün önce
0 0
DGS Ek Tercih Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt süreci 11 Eylül’de başladı. Kayıt işlemleri 17 Eylül’de tamamlanacak.

Kayıtların bitmesiyle birlikte üniversitelerde boş kalan kontenjanlar netleşecek. Bu kontenjanların belirlenmesinin ardından ek tercih sürecine geçilmesi bekleniyor. ÖSYM, henüz resmi ek tercih takvimini duyurmadı. Ancak sürecin Eylül ayının son haftasında başlaması öngörülüyor.

ÖSYM verilerine göre bu yıl 103 bin 76 aday tercih işlemi yaptı. Toplam 75 bin 723 kontenjandan 56 bin 634’ü dolarken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Ek tercihlere ilişkin kesin bilgiler, kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX