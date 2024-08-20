Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtları, üniversite eğitimi alan öğrenciler için öncelikli barınma yerlerinden birisi durumunda. Genelde üniversite kampüslerinde yer alması sayesine öğrencilerin ulaşım gibi pek çok maliyetini ortadan kaldıran KYK yurtları, bu yıl yüksek enflasyon ve fiyatlar nedeniyle daha fazla ilgi görüyor. Başvuruların açılması beklenen yurtlar için resmi açıklama geldi. Ancak resmi açıklama ile birlikte hem sosyal medyada hem de internette farklı soru işaretleri gündeme taşındı. Peki, GSB Yurtları nedir? GSB yurtları KYK ile aynı mı? GSB yurtları KYK yurdu mu demek, ne demek?

GSB Yurtları Nedir?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamalarda GSB yurtları ifadelerinin kullanılması Türkiye’de kafa karışıklığı yarattı. GSB yurt başvurularının açıldığını duyuran Bakan Bak, bu nedenle yeni mezun öğrenci ve ailelerin kafalarında soru işaretlerine neden oldu. Bu nedenle de GSB yurtları ve KYK yurtları aynı mı farklı mı soru işaretleri getirildi. GSB yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren öğrenci yurtlar olarak tanımlanmaktadır.

GSB Yurtları KYK Yurtları ile Aynı mı?

GSB yurtları KYK yurtları ile aynı. Uzun yıllar KYK yurtları ifadesi kullanılmış olsa da Kredi ve Yurtlar Kurumu Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle de GSB yurtları denildiğinde KYK yurtları ifade edilmektedir ve her iki ifade de aynı yurtları ifade etmektedir.