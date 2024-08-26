İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Yuvamız İstanbul” projesine ilgi her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz haftalarda Yuvamız İstanbul başvuruları alınmıştı. İBB kreş başvuru işlemleri sona ermesiyle birlikte yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Yuvamız İstanbul başvuru sorgulama sayfası da erişime açıldı. Başvuru yapan aileler, İBB kreş başvuru sonuçları sayfasından durumunu öğrenebilecek.

Yuvamız İstanbul Başvuru Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yuvamız İstanbul başvuru sorgulama işlemleri için vatandaşların yuvamiz.ibb.istanbul sonuç sayfasına giriş yapması yeterli. 3 ile 6 yaş arasındaki çocukları kapsayan İBB kreşinde çocukların eğitime hazır hale gelmesi, yeteneklerini geliştirmesi, beceriler öğrenmesi adına kapsayıcı bir eğitim sunuluyor. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurularda tüm işlemlerin resmi sayfa üzerinden yapılabileceği belirtildi. Ancak dakikalar öncesinde açılan Yuvamız İstanbul başvuru sonuç sorgulama sayfasında yoğunluk yaşanıyor.

Yuvamız İstanbul Sayfası Açılmıyor

Yuvamız İstanbul yoğunluk nedeniyle açılmıyor. Aynı anda çok sayıda kişinin girmeye çalıştığı sayfa, bu nedenle erişim dışı kalmış durumda. İlerleyen saatlerde web sayfası normal erişimine devam edecektir.