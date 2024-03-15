JOB Genç Yetenek Programı 2024 Başvuruları Başladı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yeni mezunların da katılabileceği programa 15 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek.

JOB Genç Yetenek Programı 2024, bu yıl “Join The Business Life” sloganıyla genç yeteneklere kapılarını açıyor. Endüstri, İşletme, Kimya, Gıda Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Matematik Mühendisliği gibi bölümlerin yanı sıra, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve ilgili bölümlerden de başvuruların gerçekleştiği program sayesinde, gençler iş yaşamıyla ilgili kapsamlı bir deneyim elde etme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, JOB Genç Yetenek Programı’nın iş dünyasındaki en uzun soluklu programlardan biri olduğunu, iş dünyasının dönüşürken yeni yeteneklere duyulan ihtiyaç ile yetenek açığının giderek arttığını belirtti.

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Yıldız Holding’de mevcut yeteneklerin sürekli gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda yeni yetenekler için cazip bir işveren olmayı önemsediklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

“JOB Genç Yetenek Programı’mız potansiyeli ve farkındalığı yüksek genç yeteneklerin Holding bünyesindeki şirketlerimizde ve birçok iş alanında stajyer veya yeni mezun çalışan olarak deneyim kazanabilecekleri, dünya standartlarında öğrenme ve gelişim olanaklarıyla kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yolculuklarını taçlandırabilecekleri bir program olarak önem kazanıyor. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek, her yıl 30 binin üzerinde adayın başvurduğu sektörün en uzun soluklu ve tutarlı programlarından biri olan JOB Genç Yetenek Programı’mızın bugün sektörde çalışan deneyimli profesyonellerin kariyerlerinde başlangıç noktası olması da bizler için mutluluk ve gurur verici. Güçlü ve başarılı bir kariyer hedefleyen öğrenciler ve yeni mezunlarımıza, titizlikle hazırlanmış bu programa başvuru yapmalarını öneriyorum.”