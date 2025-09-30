Salı, Eylül 30, 2025

Kadınlar Eğitim Süresinde Erkekleri Geride Bıraktı

TÜİK’in 2024 verilerine göre Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 17,2 yıla gerilerken, kadınlar 17,6 yıl ile erkekleri geride bıraktı; en yüksek süre İstanbul ve Karabük’te ölçüldü, en düşük ise Şanlıurfa ve Şırnak’ta kaydedildi. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
18 dakika önce
0 0
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “Muhtemel Eğitim Süresi” verilerini yayımladı. Açıklanan istatistiklere göre Türkiye’de eğitim hayatına başlayan bir bireyin örgün eğitimde geçireceği süre 2024’te 17,2 yıl olarak hesaplandı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4’lük düşüşe işaret etti.

Verilere göre kadınların muhtemel eğitim süresi ortalama 17,6 yıl olurken erkeklerde bu süre 16,7 yıl seviyesinde kaldı. Böylece kadınlar, eğitimde erkeklere göre daha uzun süre yer aldı.

İl bazında incelendiğinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile İstanbul ve Karabük’te kaydedildi. Bu illeri 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara ve 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi. Eğitim süresinin en düşük olduğu iller ise 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak oldu. Bu iki ili, 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin takip etti.

Cinsiyetlere Göre En Yüksek İller Farklı

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, erkeklerde en yüksek muhtemel eğitim süresi Bayburt’ta ölçülürken, kadınlarda Tunceli öne çıktı. Erkeklerde Bayburt’u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izledi. Kadınlarda ise Tunceli’nin ardından Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize geldi.

TÜİK’in hesapladığı cinsiyet eşitliği endeksi 2024 yılında 1,05 olarak belirlendi. Bu oran, kadınların eğitim süresinde erkeklere göre avantajlı olduğunu ortaya koydu. Endeksin en yüksek olduğu iller sırasıyla Iğdır (1,14), Tunceli (1,12), Bartın (1,10), Çankırı ve Karaman (1,09) oldu. En düşük değerler ise Şanlıurfa (0,96), Bitlis ve Siirt (0,97), Erzurum ve Muş (0,99) olarak kayda geçti.

TÜİK, muhtemel eğitim süresine ilişkin bir sonraki bültenin Eylül 2026’da yayımlanacağını duyurdu.

