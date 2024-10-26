Türkiye’de 11 Kasım ile 15 Kasım tarihlerinde ara tatil dönemi başlayacak. Öğrenciler için tatil olacak bu dönemde öğretmenler ise hizmet içi seminerleri yapılacak. Son yıllarda ekonomik tedbirler nedeniyle online yapılmaya başlanan seminerler için ara tatil döneminde de online seminer beklentisi oluştu. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalar ise konuya son noktayı koydu. Peki, kasım ara tatil seminerleri online mı olacak? İşte detaylar.

Kasım Ara Tatil Seminerleri Online mı Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre kasım ara tatil seminerleri online olarak. 11 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında yapılacak seminerlerde öğretmenlere duyuru yapan Bakan Tekin, online eğitimde karar verildiğini söyledi.

Ziyaret ettikleri okullarda öğretmenlerden online seminer talebi aldıklarını söyleyen Bakan Tekin, “Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek duyurusunu yaptı.