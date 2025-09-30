Salı, Eylül 30, 2025

Son Dakika

Galatasaray’ın 2025 Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig Fikstürü Belli Oldu 9 dakika ago
KPSS 2025 Lisans Sonuçları Açıklanma Tarihi Belli Oldu 44 dakika ago
Kairat – Real Madrid Maçında Arda Güler Sahada Olacak mı? İşte Muhtemel 11’ler 2 saat ago
Fenerbahçe – OGC Nice Maçının Hakemi Srdjan Jovanović Oldu 2 saat ago
Altında Artış Devam Ederken Uzmanlar Satış Yapılmaması Uyarısında Bulundu 3 saat ago
Devlet, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Çeşitli Destekler Sağlıyor 3 saat ago
ATA AÖF Güz Dönemi Kayıtları Başladı: Ders Seçimi ve Sınav Takvimi Açıklandı 4 saat ago
Afganistan’da Ülke Genelinde İnternet Erişimi Durduruldu 5 saat ago
Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi’nde Kairat Almaty – Real Madrid Maçını Yönetecek 5 saat ago
Altın ve Gümüş Piyasasında Kritik Hafta Başlıyor 21 saat ago

KPSS 2025 Lisans Sonuçları Açıklanma Tarihi Belli Oldu

14 Eylül’de gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları 10 Ekim 2025’te erişime açılıyor; milyonlarca aday T.C. Kimlik numarası ile AİS üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.
Özge Tekeli
44 dakika önce
0 0
KPSS 2025 Lisans Sonuçları Açıklanma Tarihi Belli Oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS Lisans sınavının ardından milyonlarca adayın gözü sonuç açıklamasına çevrildi. 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanan KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuç tarihi resmi olarak açıklandı.

ÖSYM’den yapılan bilgilendirmeye göre sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuçların kesin açıklanma saatiyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmasa da, öğle saatlerine kadar erişime açılmasının beklendiği belirtiliyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX