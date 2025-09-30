KPSS 2025 Lisans Sonuçları Açıklanma Tarihi Belli Oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS Lisans sınavının ardından milyonlarca adayın gözü sonuç açıklamasına çevrildi. 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanan KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuç tarihi resmi olarak açıklandı.

ÖSYM’den yapılan bilgilendirmeye göre sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuçların kesin açıklanma saatiyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmasa da, öğle saatlerine kadar erişime açılmasının beklendiği belirtiliyor.