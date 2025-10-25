Cumartesi, Ekim 25, 2025

KPSS 2026 Sınav Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS 2026 sınav takvimi için bekleyiş sürüyor: ÖSYM, başvuru ve sınav tarihlerini Kasım'da açıklayacak.
KPSS 2026 Sınav Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 için adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı yeni sınav takvimini bekliyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, 2026 sınav takviminin Kasım 2025 içinde yayımlanması öngörülüyor.

Tahmini takvime göre Lisans başvuruları Mayıs–Haziran 2026’de, Lisans sınavı Temmuz 2026’de yapılacak. Önlisans başvuruları Ağustos–Eylül, sınavı Ekim 2026; Ortaöğretim başvuruları Eylül–Ekim, sınavı ise Kasım 2026’de planlanıyor.

ÖSYM, sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Takvim duyurulduktan sonra adaylar başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek.

