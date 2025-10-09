Perşembe, Ekim 9, 2025

KPSS Lisans Sonuçları Yarın Açıklanacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının sonuçları 10 Ekim 2025’te açıklanıyor; adaylar AİS ve e-Devlet üzerinden sonuçlarına kolayca ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Sınava katılan adaylar, sonuçların saat kaçta erişime açılacağını merak ediyor.

KPSS Lisans sınavı, 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. ÖSYM’den yapılan açıklamada sonuçların resmi olarak 10 Ekim’de duyurulacağı belirtilirken, kesin açıklama saati paylaşılmadı. Ancak geçmiş uygulamalara göre ÖSYM sınav sonuçlarını genellikle sabah saatlerinde erişime açıyor. Bu doğrultuda, sonuçların sabah 09.00 ile 12.00 arasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabileceği gibi, e-Devlet hesabı üzerinden de sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve adaylara ayrıca gönderilmeyecek.

