KYK Burs Başvurularında Son Gün 17 Ekim!

Üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar KYK burs başvurularını yapmaya devam edebilecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre başvurular, 13 Ekim Pazartesi günü e-Devlet üzerinden alınmaya başladı.

Başvuru sürecinin 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona ereceği bildirildi. Öğrenciler, e-Devlet platformu üzerinden gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Burs ve kredi başvuruları; ilk kez yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, ara sınıfta eğitimine devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için geçerli olacak. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında sonuçlar yine e-Devlet üzerinden duyurulacak.

KYK bursu, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak her yıl belirlenen takvim doğrultusunda veriliyor. 2025 yılı başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci başlayacak.

