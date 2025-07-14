LGS Tercih Dönemi Başladı: Son Tarih 24 Temmuz

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih dönemi bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, tercih işlemlerini 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar e-Okul platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanları ile geçen yıla ait yüzdelik dilimleri e-Okul sisteminde erişime açıldı. Öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini, okulların 2024 yılında oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleriyle karşılaştırarak tercih listelerini hazırlayabilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan liselerin tercih tabloları da e-Okul üzerinden yayımlandı. Böylece öğrenciler, kayıt bölgelerine göre tercih edebilecekleri okulları detaylı şekilde inceleyebilecek.

LGS tercih sürecinde öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan tercih robotu da erişime açıldı. Bu robot üzerinden öğrenciler; okul türü, il, ilçe ve 2024 yüzdelik dilimlerine göre arama yapabiliyor, belirledikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem ülke genelindeki liseleri listeleyebiliyor.

LGS yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos’ta ilan edilmesi planlanıyor.