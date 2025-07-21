LGS Tercihleri 24 Temmuz’da Sona Eriyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih dönemi tüm hızıyla sürüyor. 11 Temmuz’da sonuçları ilan edilen sınavın ardından öğrenciler, tercih işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriyor.

Tercih süreci 24 Temmuz Salı günü saat 17.00’de sona erecek. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri için ilk olarak yerel yerleştirme ekranından tercihte bulunuyor. Bu kapsamda adaylar, ilk üç tercihini mutlaka kayıt alanındaki okullardan seçmek kaydıyla toplamda en fazla beş okul tercih edebiliyor. Tercihlerde Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile Anadolu imam hatip lisesi olmak üzere her okul türünden en fazla üç okul yazılabiliyor.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liseler içinse adaylara 10 okul tercih hakkı tanınıyor. Yerleştirmeler, öğrencilerin puan üstünlüğü esas alınarak yapılırken, eşitlik durumunda Okul Başarı Puanı (OBP), sonrasında ise 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları, devamsızlık gün sayısı ve doğum tarihi kriterleri sırasıyla dikkate alınacak.

Tercih döneminde öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan tercih robotu, adayların il ve ülke genelinde yüzdelik dilimlere göre okul aramalarına imkan tanıyor. Söz konusu robot üzerinden okul türü, il, ilçe ve 2024 yüzdelik dilim verilerine göre detaylı araştırma yapılabiliyor.

Bu yıl 15 Haziran’da tamamlanan LGS sınavının yerleştirme sonuçları ve açık kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.