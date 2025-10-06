Pazartesi, Ekim 6, 2025

MEB 2025-2026 Eğitim Yılı Ortak Sınav Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı ortak sınav tarihlerini açıkladı; 1. dönem sınavları Kasım, 2. dönem sınavları Nisan ayında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ortak sınav tarihlerini duyurdu. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım ayında, 2. dönem sınavları ise Nisan ayında gerçekleştirilecek.

Takvime göre 7. sınıf Türkçe dersi 4 Kasım Salı günü, 8. sınıf Türkçe dersi 5 Kasım Çarşamba günü, 9. sınıf Matematik dersi ise 6 Kasım Perşembe günü yapılacak. Öğrenciler, bu tarihlerde ilgili derslerin birinci yazılı sınavına katılacak.

2026 yılının Nisan ayında uygulanacak 2. dönem sınavları için ise 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı günü, 7. ve 8. sınıf Matematik dersleri 8 Nisan Çarşamba günü, 10. sınıf Matematik dersi 9 Nisan Perşembe günü, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

