MEB 2025 Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Sonuçları Açıklandı: Mülakat Tarihleri Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçlarını açıkladı. 7 Mayıs 2025 tarihinde yapılan duyurunun ardından, başvuru sonuçları MEB’in resmi web sitesi üzerinden erişime sunuldu. Sözlü sınav için belirlenen adaylar, sonuçlarını öğrenerek mülakat sürecine hazırlanabilecek.

Başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, MEB’in başvuru sorgulama ekranı üzerinden kendilerine ait bilgileri girerek sonuçları görüntüleyebilir. Adayların, başvurularının kabul edilmesi durumunda sözlü sınav için belirlenen yerler ve tarihlerle ilgili duyurular MEB tarafından ilerleyen günlerde yapılacak. Mülakatlar, sınav merkezlerine göre atama alanları bazında belirlenecek olup, başvuruda yer alan adaylardan belirli bir tercih alınmayacak.

MEB, mülakat yerleri ve tarihlerinin açıklanmasının ardından, sözlü sınav sürecine dair detayları açıklayacak. Adayların, sözlü sınavda başarılı olmaları durumunda 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için süreç hızla devam edecek.

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonucu sorgulama ekranı için tıklayın.