Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için açtığı kontenjanlara düşük talep gelmişti. Kontenjanların yüzde 25’ine başvuru yapılırken düşük ücret verilmesi nedeniyle binlerce okulda temizlik sorunları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki bu sorunlar için 30 bin ek kontenjanın belirlendiği ve alınacak kişilerin haftanın 5 günü çalışacağını söyledi. 30 bin kişilik alımlar için henüz başlamazken yarın itibariyle başvuru sürecinin açılacağı belirtildi. Peki, bu kişiler aylık kaç para alacak? Başvuru şartları neler?

MEB Temizlik Personeli Başvuru Şartları Neler?

30 bin kişinin alınacağı yeni MEB alımlarında e-devlet, alo 170 ve hizmet birimleri üzerinden başvuru yapılabilecek. 3 gün boyunca alınacak başvurular sonrasında görevlendirmeler yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaş üzerinde olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak

Başka bir yerde sigortalı olmamak

Adres kayıt sistemine göre iş süresi boyunca aynı adreste ikamet etmek

İŞKUR’a kayıtlı olmak

Bu şartları taşıyan kişiler başvuru yaparak çalışma imkanı elde edebilecek. Çalışacak kişilere asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak. Ancak okulların açık olduğu 5 gün çalışacak kişiler 2 gün ise tatil yapacak. Bu nedenle de çalışılmayan günler için kesinti yapılacak. 2 günlük kesintinin yanı sıra ara tatil gibi dönemlerde de çalışma süresi azalacak. Bu nedenle bir ay içerisinde 8 gün tatil yapacak temizlik personelleri günlük 667 TL’lik kesinti sonrasında 5336 TL daha az ücret alacak ve aylık 11.666 TL alacak.