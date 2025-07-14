MEB AGS ve ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025 Pazar günü tamamlandı. İki ayrı oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı.

Sınav sonuçlarının açıklanma süreci hakkında yapılan resmi açıklamalara göre MEB AGS ve ÖABT sonuçlarının 13-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında erişime açılması planlanıyor. Adaylar, sınav sonuçlarını bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.