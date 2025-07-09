MEB’den Ana Sınıfları ve Güzel Sanatlar Liselerine İlişkin Yeni Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde değişiklik öngören yeni yönetmelik, 8 Temmuz 2025’te Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre ana sınıfları yalnızca ilkokullarda değil, ortaokul bünyesinde de açılabilecek. Böylece, ana sınıflarının tüm ilköğretim kurumlarında faaliyet göstermesi mümkün hâle getirildi.

Değişiklik kapsamında güzel sanatlar liselerine de yeni şartlar getirildi. Artık tiyatro bölümü açılacak okullarda, profesyonel ses ve ışık donanımına sahip, akustik düzenlemesi yapılmış en az 100 metrekare büyüklüğünde tiyatro salonu bulunması gerekecek. Ayrıca en az 30 metrekarelik üç prova odası ile bir aynalı oda oluşturulması da zorunlu olacak.

Öte yandan okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre ihtiyaç hâlinde öğrenci başına en az 10 metreküp alan sağlanarak, yatakhane odaları en az 3, en fazla 15 kişilik olacak şekilde planlanabilecek.

Yönetmelikte yer alan bir diğer madde ise Milli Eğitim Akademisi’ne ilişkin oldu. Buna göre 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında kurulan akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek. Ayrıca mevcut hizmet içi eğitim enstitülerinin de eğitim ve uygulama merkezine dönüştürülmesinin önü açıldı.